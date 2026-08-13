Bomberos controlan incendio en Monclova: Humo afecta viviendas

MONCLOVA, Coah.– La presencia de humo dentro de varias viviendas movilizó a bomberos y policías municipales hacia un lote baldío de la colonia La Amistad, donde se registró un incendio durante la noche de ayer.

El reporte fue realizado por vecinos a través del 911, luego de detectar las llamas en un terreno ubicado en el cruce de las calles Isabel Amaya y Guerrero.

Los habitantes señalaron que el humo se desplazaba hacia los domicilios cercanos, situación que generó preocupación ante la posibilidad de que el fuego alcanzara las propiedades.

Elementos de la policía municipal arribaron primero y, tras confirmar la emergencia, solicitaron la intervención del cuerpo de bomberos.

Minutos después, los vulcanos ingresaron al predio para combatir las llamas, que consumían principalmente maleza y basura acumulada.

Tras varios minutos de maniobras, el incendio fue controlado y se evitó que avanzara hacia las viviendas colindantes.

No se reportaron personas lesionadas ni daños en los domicilios. Hasta el momento, las autoridades no habían establecido qué originó el fuego.