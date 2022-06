Iba de gane con moto

MONCLOVA, COAH.- Tras ser sorprendido en estado de ebriedad y en actitud sospechosa, un sujeto fue llevado a la comandancia municipal la madrugada de este lunes, luego de que este caminara con una motocicleta, la cual no pudo comprobar como de su propiedad.

Fue sobre la calle Purísima de la colonia Hipódromo donde autoridades encontraron a un sujeto caminando con una motocicleta en color azul, sin embrago este al ver la unidad policiaca comenzó a tornarse nervioso, intentando ocultarse de las autoridades quienes rápidamente le dieron alcance.

Tras revisarlo los oficiales se percataron de que este se encontraba en estado de ebriedad, cuestionándolo sobre la procedencia de la motocicleta, y del porque la empujaba.

A lo que este solo respondió que no funcionaba y no sabía que le pasaba, versión que los uniformados no creyeron debido al nerviosismo que este mostraba, y ante el riesgo de que el vehículo fuera robado los oficiales procedieron con su detención por ebrio en mal orden siendo trasladado a la jefatura.

El detenido fue identificado como Luis Alberto Arce Ibarra de 40 años de edad con domicilio en la calle 18 de la colonia Emiliano Zapata, y el cual quedo tras las rejas el resto de la madrugada.

