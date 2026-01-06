Detienen a dos menores por vandalismo en el Punto Violeta: Monclova

MONCLOVA, COAH.- Dos menores de edad fueron detenidos por elementos de la Policía Preventiva Municipal luego de ser sorprendidos causando daños a las cámaras de vigilancia del Punto Violeta, ubicado en el parque Paseo de la Monclova, en la colonia Colinas de Santiago, hecho que generó una rápida movilización policiaca al tratarse de infraestructura destinada a la protección de mujeres en situación de riesgo.

Los hechos se registraron alrededor del mediodía, cuando oficiales a bordo de la unidad 232 atendieron un reporte ciudadano que alertaba sobre dos adolescentes que, presuntamente, lanzaban piedras contra las cámaras del Punto Violeta localizado sobre la avenida General Alonso Reyes, en su cruce con Santiago de la Monclova.

Al arribar al sitio, los uniformados confirmaron los daños visibles en una de las cámaras de vigilancia, así como varias piedras esparcidas alrededor. En ese momento, observaron a dos jóvenes que coincidían plenamente con las características reportadas, quienes emprendieron la huida al notar la presencia policial.

Los oficiales les dieron seguimiento por la avenida General Alonso Reyes, continuando la persecución por las calles Provincia de Coahuila y Martín de Zavala, donde finalmente lograron cerrarles el paso e interceptarlos. Al identificarse como policías municipales, uno de los menores reconoció de manera espontánea que "se le hizo fácil" dañar la cámara del Punto Violeta.

Mediante el enlace con el sistema C2, se confirmó que las imágenes captadas por las cámaras del lugar coincidían plenamente con los adolescentes asegurados, observándose claramente a uno de ellos lanzando piedras contra el equipo de video vigilancia.

El primer detenido fue identificado como Óscar ´N´, de 12 años de edad, vecino de la colonia Colinas de Santiago, quien fue asegurado por su probable participación en el delito de daños dolosos. Minutos después, durante la revisión preventiva al segundo menor, identificado como Juan ´N´, también de 12 años, los oficiales localizaron entre su ropa un cuchillo.

Ante esta situación, el segundo adolescente fue detenido por la presunta portación de arma prohibida. Ambos menores fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública y posteriormente puestos a disposición del Agente del Ministerio Público Especializado en Adolescentes de la Fiscalía General del Estado.

Las autoridades notificaron a las madres de los menores sobre la detención y el procedimiento legal correspondiente. El arma blanca asegurada quedó a disposición de la autoridad investigadora, junto con el material fotográfico obtenido de las cámaras del Punto Violeta, como parte de la carpeta de investigación.