Falsa alarma de incendio genera movilización en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un reporte de un presunto incendio en una vivienda de la colonia Independencia generó una intensa movilización de elementos de Seguridad Pública durante la noche del jueves; sin embargo, tras inspeccionar el sector, las autoridades confirmaron que se trató de una falsa alarma.

El aviso fue recibido alrededor de las 23:30 horas a través del sistema de emergencias, donde se alertaba sobre un incendio en un domicilio ubicado sobre la avenida Francisco Villa, en el cruce con la calle Rubén Jaramillo, cerca del arroyo que atraviesa ese sector.

De acuerdo con la llamada, el fuego era de grandes dimensiones y existía el riesgo de que hubiera personas atrapadas en el inmueble, además de la posibilidad de que las llamas se propagaran hacia viviendas cercanas.

Ante la naturaleza del reporte, elementos de la Policía Municipal se trasladaron de inmediato al lugar para verificar la situación y coordinar las acciones de auxilio en caso de ser necesarias.

No obstante, después de recorrer la zona e inspeccionar el punto señalado, los oficiales no localizaron ningún incendio ni encontraron indicios de fuego o personas en situación de riesgo.

Al confirmar que no existía emergencia alguna, las autoridades dieron por concluido el operativo sin que fuera necesaria la intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos o de otras corporaciones de rescate.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para utilizar de manera responsable el sistema de emergencias, al señalar que los reportes falsos movilizan personal y unidades que podrían requerirse para atender incidentes reales.