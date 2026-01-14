Intervención de Seguridad Pública para joven con adicción en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La intervención de elementos del Departamento de Seguridad Pública fue requerida la mañana de ayer para apoyar en el traslado e internamiento de un joven con problemas de adicción, luego que su familia solicitó auxilio ante la imposibilidad de seguir enfrentando la situación por cuenta propia.

El joven fue identificado como Christian, conocido con el alias de "Kalia", quien fue ingresado al centro de rehabilitación "Una Nueva Vida es Posible", a petición expresa de sus familiares. De acuerdo con la información recabada, la adicción del joven se había agravado en los últimos días, generando preocupación y tensión dentro del núcleo familiar.

Ante este escenario, los parientes recurrieron nuevamente al centro especializado, solicitando el respaldo de las autoridades para garantizar que el traslado se realizara de manera segura y sin contratiempos. Personal del centro acudió a las instalaciones de Seguridad Pública para coordinar el operativo y formalizar la petición de apoyo.

Posteriormente, Christian fue abordado en una unidad oficial y trasladado al centro de rehabilitación, donde quedó internado conforme a los protocolos establecidos y bajo supervisión especializada. Las autoridades señalaron que este tipo de acciones solo se llevan a cabo cuando existe una solicitud directa de la familia y cuando se busca salvaguardar la integridad del propio paciente y de quienes lo rodean.

Asimismo, se destacó la coordinación entre corporaciones de seguridad y centros de atención, la cual permite canalizar casos de adicciones que representan un riesgo latente y requieren atención inmediata.