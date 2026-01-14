Motociclista Víctor sufre accidente en Monclova: automóvil lo impacta

MONCLOVA, COAH.– La falta de precaución volvió a hacerse presente en uno de los cruces más transitados del sur de la ciudad, luego que un motociclista fue impactado por un automóvil la tarde de ayer en el bulevar Harold R. Pape, esquina con avenida 3, en la colonia Obrera Sur, lo que generó la movilización de autoridades municipales.

De acuerdo con el reporte levantado en el lugar, el motociclista, identificado como Víctor, circulaba sobre el bulevar Harold R. Pape con dirección de norte a sur y tenía preferencia de paso. Sin embargo, al llegar a la intersección, un automóvil Chevrolet PT Cruiser, color crema, se incorporó de manera imprudente, cerrándole el paso y provocando la colisión.

El conductor del vehículo fue identificado como Jesús Alfonso, quien fue señalado como presunto responsable del percance, al no advertir la presencia del motociclista al realizar la maniobra. Tras el impacto, Víctor salió proyectado y cayó sobre el asfalto, situación que alarmó a automovilistas que circulaban por el sector y que de inmediato solicitaron apoyo al número de emergencias.

Elementos de Control de Accidentes y paramédicos arribaron al sitio para brindar auxilio. Luego de la valoración prehospitalaria, se determinó que el motociclista no presentaba lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. El accidente dejó únicamente daños materiales en ambas unidades.

Los oficiales realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y coordinaron el retiro de los vehículos involucrados, lo que permitió liberar la vialidad tras varios minutos de afectación parcial al tráfico.