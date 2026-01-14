Mujeres sufren choque por alcance en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La falta de distancia entre vehículos provocó un accidente vial la tarde de ayer sobre el bulevar Ejército Mexicano, donde un choque por alcance generó la movilización de autoridades y afectaciones momentáneas a la circulación en esta transitada vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando un automóvil Honda, color guindo, se impactó contra la parte trasera de un vehículo Mazda, color blanco, que circulaba en el mismo sentido.

La conductora del Honda, identificada como Ana, presuntamente no guardó la distancia reglamentaria, lo que le impidió frenar a tiempo y derivó en la colisión.

La conductora del Mazda, Perla, resultó con daños visibles en la parte posterior de su unidad. Aunque el impacto fue aparatoso y causó alarma entre otros automovilistas, no se reportaron personas lesionadas de consideración; sin embargo, ambas conductoras presentaron crisis nerviosa tras el accidente.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y agilizar el flujo vehicular, ya que uno de los carriles permaneció parcialmente obstruido durante varios minutos.

Posteriormente, ambas conductoras fueron trasladadas a las instalaciones del Departamento de Seguridad Pública, donde quedaron a disposición de la autoridad competente para deslindar responsabilidades y llegar a un acuerdo sobre el pago de los daños.