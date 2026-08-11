Mujer de 32 años sufre intoxicación en Monclova: paramédicos la atienden

MONCLOVA, Coah.- Una mujer de 32 años fue atendida de emergencia tras sufrir una severa intoxicación dentro de un domicilio de la colonia Cañada Sur, donde presentó una frecuencia cardiaca superior a 180 latidos por minuto, desorientación y episodios de delirio.

El reporte se registró alrededor de las 20:30 horas en una vivienda ubicada sobre la calle La Pastora, en el cruce con Felipe Ángeles, a la altura del número 1218.

La situación movilizó a los cuerpos de emergencia ante la sospecha inicial de una posible sobredosis.

Al ingresar al domicilio, los paramédicos localizaron a la mujer consciente, pero severamente alterada. Durante la valoración detectaron que su ritmo cardiaco había rebasado los 180 latidos por minuto, además de presentar desorientación y episodios de delirio.

De acuerdo con el reporte, su condición neurológica comenzó a deteriorarse de manera gradual y también perdió el control de esfínteres, por lo que los socorristas iniciaron de inmediato las maniobras de atención y valoración.

Familiares permanecieron en el sitio durante la intervención, pero se negaron a proporcionar información adicional sobre la identidad de la mujer o sus antecedentes personales.

De manera preliminar se señaló que la joven tendría antecedentes relacionados con el consumo de sustancias y que presuntamente habría ingerido una cantidad mayor a la habitual. Sin embargo, dicha versión no fue confirmada por las autoridades y en el lugar tampoco se estableció qué sustancia habría provocado la intoxicación.

Los paramédicos mantuvieron bajo valoración a la mujer mientras se determinaba la necesidad de trasladarla a un hospital.

La causa exacta de la intoxicación quedó pendiente de establecerse mediante una valoración médica y estudios especializados.