Policía investiga fallecimiento de hombre en Frontera

FRONTERA, Coah.– La muerte de un hombre de 94 años movilizó la mañana de este martes a elementos de la Policía Municipal, la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales en un domicilio de la colonia Guadalupe Borja.

El reporte ingresó alrededor de las 09:30 horas al sistema de emergencias 911, donde se alertó sobre el fallecimiento de una persona en una vivienda ubicada cerca del arroyo Frontera.

Policías municipales acudieron hasta el domicilio marcado con el número 925 de la calle Gabriel Calzada, donde paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como Armando Rangel Escarello, de 94 años.

Tras confirmarse el fallecimiento, los agentes municipales resguardaron el inmueble y esperaron la llegada de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes asumieron las diligencias correspondientes y acordonaron el área.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento de la escena y llevó a cabo la recolección de los indicios necesarios para integrar la investigación.

Vecinos del sector señalaron que don Armando había enfrentado años difíciles debido a la muerte de sus hijos, situación que, según sus conocidos, lo habría afectado profundamente.

Uno de los vecinos relató que durante los últimos meses lo observaba con frecuencia sentado y con la mirada fija hacia el arroyo, por lo que consideró que las pérdidas familiares habían marcado considerablemente su estado de ánimo.

El cuerpo fue trasladado posteriormente al Servicio Médico Forense, donde se practicarían los estudios correspondientes para establecer oficialmente las causas del fallecimiento.