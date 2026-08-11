Se le ´mete´ a camioneta

MONCLOVA, Coah.– Serios daños sufrió un automóvil KIA luego de que su conductora presuntamente ignorara un señalamiento gráfico de alto y se atravesara al paso de una camioneta, la tarde de este martes en la colonia Mezquital del Valle.

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Jesús María Pino Suárez y la calle Valle Central, donde Erica Solís conducía un KIA Río azul y, al intentar incorporarse a la avenida, invadió la trayectoria de una camioneta Ford F-150 del mismo color.

La pick-up era manejada por María Bautista, quien circulaba por la vialidad cuando repentinamente se encontró con el automóvil, sin posibilidad de evitar el impacto.

Tras la colisión, el KIA resultó con los mayores daños, principalmente en su costado derecho, mientras que la camioneta presentó únicamente algunos raspones.

Las dos unidades quedaron detenidas en medio del cruce, situación que generó molestias entre otros conductores y llevó a testigos a solicitar la presencia de las autoridades.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y realizar el peritaje correspondiente, con el objetivo de establecer cómo ocurrió el choque y deslindar responsabilidades.

Una vez concluidas las primeras diligencias, ambas conductoras fueron trasladadas a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados.