Intruso sorprendido causando daños en vivienda de Obrera Sur es detenido en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un albañil de 56 años fue detenido y enviado a las celdas de Seguridad Pública luego de ser sorprendido cuando intentaba meterse a una vivienda de la colonia Obrera Sur, donde causó daños a una ventana y a una cámara de seguridad.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana en un domicilio ubicado sobre la calle Secundaria 2 número 713.

El propietario de la vivienda, junto con su cuñado, sorprendió al intruso golpeando la puerta principal y una ventana para tratar de ingresar.

De inmediato lo aseguraron y llamaron a las autoridades, manteniéndolo sometido hasta el arribo de los oficiales municipales.

Al lugar acudieron elementos a bordo de la unidad 236, quienes procedieron con la detención del sujeto identificado como Alfredo Ramírez López, de 56 años de edad, con domicilio en el Fraccionamiento Monclova número 311.

Los daños en la ventana y en una cámara de seguridad quedaron registrados para proceder con la denuncia correspondiente.

El detenido fue trasladado a las celdas municipales, donde quedó a disposición del juez calificador por las faltas cometidas.