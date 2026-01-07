Intenta salir por la puerta falsa tras decepción amorosa

MONCLOVA, COAH.— La movilización de cuerpos de auxilio se registró la mañana de este miércoles en las inmediaciones del rancho Santa Elena, luego de que un joven de 18 años resultara lesionado tras provocarse heridas con una navaja, presuntamente a causa de una ruptura amorosa.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, elementos y paramédicos se trasladaron inicialmente a la carretera federal 57, donde se tenía previsto interceptar al lesionado que sería llevado en un vehículo particular.

Sin embargo, al establecer comunicación telefónica con Enrique Ramón, amigo del afectado, éste informó que habían logrado controlar el sangrado, ya que las heridas no eran profundas, pero que se encontraban detenidos en la entrada del rancho Santa Elena debido a que se quedaron sin combustible.

Ante esta situación, los paramédicos del GRUM se dirigieron directamente al lugar señalado, donde brindaron atención prehospitalaria a Jesús Alberto de las Fuentes Macías, de 18 años de edad.

Tras la valoración médica, se determinó que las lesiones fueron ocasionadas con una navaja, pero no presentaban profundidad considerable ni representaban riesgo para su vida.

Según se informó, el joven habría atentado contra su vida debido a un problema sentimental reciente. Afortunadamente, la intervención oportuna de su acompañante evitó que el hecho pasara a mayores.

Luego de la atención en el sitio, se estableció que no era necesario el traslado del lesionado a un hospital, quedando bajo observación y sin que se reportaran novedades relevantes. Las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido.