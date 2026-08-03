Lesionado hombre de 70 años tras caída en cantina de Monclova

MONCLOVA COAH.-Un hombre de 70 años resultó lesionado luego de sufrir una caída al interior de una cantina ubicada en la zona centro de la ciudad, presuntamente cuando se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas.

El incidente en la cantina El Pantera

Los hechos se registraron la noche del domingo, cuando Jesús Ángel, de 70 años, permanecía ingiriendo cervezas en el establecimiento conocido como "El Pantera", ubicado sobre la calle Morelos, en las instalaciones de la Fayuca.

De acuerdo con la información disponible, al calor de las copas el septuagenario perdió el equilibrio y cayó dentro del establecimiento, lo que generó el reporte a los cuerpos de auxilio.

Atención médica y acciones de seguridad

Paramédicos del Grupo de Rescate de Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al lugar para brindarle atención pre hospitalaria. Tras valorar sus lesiones, determinaron su traslado a un hospital de la localidad para recibir atención médica.

Elementos de Seguridad Pública Municipal también arribaron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes.