Motociclista es hospitalizado tras accidente en el libramiento de Frontera

FRONTERA, COAH.– Un motociclista terminó en el hospital luego de perder el control de su unidad y derrapar sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari durante la noche del domingo.

El accidente ocurrió a la altura del exterior del 105 Batallón de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde Jesús Esquivel, de 27 años, circulaba a bordo de una motocicleta.

Por causas que todavía no han sido establecidas, el joven perdió el control de la unidad y terminó cayendo sobre la carpeta asfáltica, quedando con diversas lesiones.

Automovilistas que pasaban por el sector se percataron del accidente y solicitaron apoyo, lo que provocó la movilización de socorristas del GRUM y oficiales de la Policía Estatal Coahuila.

Los primeros en llegar fueron los socorristas, quienes brindaron atención prehospitalaria al motociclista y posteriormente lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova, donde quedó bajo valoración médica.

Mientras el lesionado era llevado al nosocomio, los oficiales de la Policía Estatal Coahuila permanecieron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y documentar la posición de la motocicleta y las condiciones en que ocurrió el percance.

Los agentes elaboraron el peritaje para determinar qué provocó que Jesús perdiera el control y establecieron las circunstancias del accidente, además de deslindar las responsabilidades que pudieran derivarse.