Choque en Monclova: joven conductor se estrella contra un árbol

MONCLOVA, COAH.– Un joven conductor protagonizó un aparatoso accidente la noche de este miércoles al perder el control de su vehículo y estrellarse contra un árbol en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva, provocando una intensa movilización de socorristas y autoridades municipales.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Tezozomoc, donde un automóvil Volkswagen Jetta color blanco terminó fuera de la carpeta asfáltica tras una brusca maniobra que culminó con un fuerte impacto contra un árbol ubicado a un costado de la vialidad.

De acuerdo con información recabada en el lugar, el auto era conducido por José Manuel, de 21 años de edad, vecino de la colonia Asturias, quien viajaba acompañado de su novia al momento del percance.

Las primeras indagatorias señalan que el conductor presuntamente circulaba a una velocidad superior a la permitida, situación que habría provocado que perdiera el dominio del volante al transitar por el sector.

Sin posibilidad de recuperar el control, el vehículo se proyectó hacia el área verde y se impactó de lleno contra el árbol. La fuerza del choque fue tal que el árbol fue arrancado de raíz, mientras que la parte frontal del automóvil quedó prácticamente destrozada, dejando una escena que llamó la atención de vecinos y automovilistas

Tras el reporte al Sistema Estatal de Emergencias, paramédicos de la Cruz Roja acudieron rápidamente para brindar atención prehospitalaria a los ocupantes. Luego de una valoración médica, se determinó que ambos presentaban únicamente golpes menores y crisis nerviosa, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y determinar las causas exactas del siniestro. A pesar de la magnitud del accidente y de las condiciones en las que terminó el vehículo, el saldo fue únicamente de daños materiales de consideración y afectaciones al área donde se encontraba el árbol derribado.