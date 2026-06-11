Fatal accidente en Monclova: dos muertos y tres heridos en carretera 57

MONCLOVA, COAH.- Una tragedia sacudió la mañana de este jueves la carretera federal número 57, al norte de Monclova, luego que la conductora de una camioneta con placas del estado de Texas se estrellara violentamente contra la caja de un tractocamión, dejando como saldo dos personas sin vida y tres más lesionadas, entre ellas un menor de edad.

El fatal accidente ocurrió pasadas las 07:00 horas a la altura del kilómetro 19 de la carretera Monclova-Sabinas, cerca del sector donde se ubican diversas instituciones universitarias, movilizando a paramédicos de Cruz Roja Mexicana, Bomberos de Monclova y autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes de la Guardia Nacional División Caminos, la familia viajaba a bordo de una camioneta Ford Expedition color gris con placas del estado de Texas, desplazándose hacia el sur del estado cuando, presuntamente debido al exceso de velocidad, la conductora terminó impactándose de lleno contra la parte trasera de una plataforma perteneciente a la empresa Rado Importaciones.

La pesada unidad provenía del municipio de Nava y tenía como destino Ramos Arizpe cuando ocurrió el encontronazo.

La fuerza del impacto fue devastadora. La camioneta quedó completamente destruida de la parte frontal, atrapando entre los fierros retorcidos a varios de los ocupantes.

En el lugar perdieron la vida una mujer que viajaba en el asiento del copiloto y un hombre que ocupaba uno de los asientos posteriores. Ambos quedaron prensados entre la estructura destrozada de la unidad.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana, así como socorristas del municipio de Escobedo, trabajaron de inmediato para auxiliar a los sobrevivientes. Dos mujeres y un menor de edad fueron estabilizados en el sitio antes de ser trasladados a hospitales de Monclova para recibir atención médica especializada.

Mientras tanto, elementos de la Cruz Roja utilizaron equipo hidráulico para liberar el cuerpo de la mujer que permanecía atrapada entre los restos de la camioneta.

La escena fue desgarradora para familiares de las víctimas, quienes al enterarse del accidente acudieron al lugar y presenciaron las labores de rescate y las diligencias de las autoridades.

Elementos de la Guardia Nacional acordonaron el área y restringieron la circulación a un solo carril mientras se realizaban las investigaciones correspondientes para determinar con precisión cómo ocurrió la tragedia.

Posteriormente arribaron detectives de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales, quienes llevaron a cabo el procesamiento de la escena y ordenaron el levantamiento de los cuerpos.

Los cuerpos de las víctimas serían trasladados al Servicio Médico Forense, donde se les practicarán los estudios de ley y se continuará con el proceso de identificación oficial.

Las autoridades mantienen abierta la investigación, aunque las primeras diligencias apuntan a que el exceso de velocidad habría sido un factor determinante en este accidente que terminó enlutando a una familia de paisanos que transitaba por territorio coahuilense.