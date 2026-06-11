identifican a víctimas de tragedia en la carretera 57

MONCLOVA, COAH.- Las autoridades lograron identificar a las dos personas que perdieron la vida en el fatal accidente registrado la mañana de este jueves sobre el kilómetro 19 de la carretera federal número 57, al norte de Monclova, donde una familia que viajaba desde Estados Unidos rumbo a un funeral en Nuevo León vio truncado su camino por una devastadora tragedia.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Laisha Marie Riley, de 24 años de edad, y Gerardo Salinas Ramírez, de 35 años, quienes viajaban a bordo de una camioneta Ford Expedition gris junto a otros integrantes de su familia cuando ocurrió el percance.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, la familia era originaria de Del Río, Texas, y se desplazaba en caravana hacia la ciudad de Monterrey para asistir a los servicios funerarios de un ser querido en la ciudad de Monterrey. Sin embargo, el viaje terminó en tragedia cuando la Expedition impactó por alcance un camión de carga tipo Freightliner con caja de volteo, conducido por Armando Borrego, de 47 años.

En el accidente también resultaron lesionadas Lorena Margarita Hernández, quien conducía la camioneta, así como Michelle Diane Salinas y un menor de apenas dos años de edad identificado como Miguel 'N', quienes fueron auxiliados por cuerpos de rescate y trasladados a un hospital de Monclova para recibir atención médica especializada.

Fueron familiares que viajaban detrás de ellos en un vehículo Hyundai quienes aportaron información clave para la identificación de las víctimas y colaboraron con las autoridades durante las diligencias realizadas en el lugar del accidente.

La familia viajaba desde Texas hacia Monterrey

Tras el fuerte impacto, paramédicos de Cruz Roja Mexicana y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova trabajaron durante varios minutos utilizando equipo hidráulico de rescate, conocido como las "Quijadas de la Vida", para cortar la estructura retorcida de la camioneta y poder extraer a las víctimas atrapadas entre los fierros.

Posteriormente, detectives de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense, donde se les practicaría la necropsia de ley.

Investigación en curso sobre el accidente

Mientras tanto, las autoridades continúan integrando el expediente para determinar con precisión las circunstancias que rodearon el fatal accidente que enluta a una familia texana que viajaba con la intención de despedir a un ser querido y terminó enfrentando una pérdida aún más dolorosa.