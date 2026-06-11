Agrede a su hija y estruja a su esposa

MONCLOVA, COAH.– Una acalorada discusión al interior de una vivienda de la colonia La Ribera que escaló, presuntamente, en violencia física, terminó con la intervención de elementos de Seguridad Pública y la detención de un hombre señalado por su esposa de haberle pegado a su hija de 11 años.

Los hechos se registraron durante la mañana de este jueves en un domicilio ubicado sobre la avenida La Ribera, donde una mujer solicitó apoyo de las autoridades luego de un conflicto que se desató mientras se preparaban para llevar a sus tres hijos a la escuela.

Trascendió que la situación comenzó cuando una de las niñas se negó a utilizar una playera que le habían solicitado para una actividad escolar por el inicio del mundial, lo que provocó tensión dentro del hogar. A esto se sumó un problema mecánico en un camión de trabajo que bloqueaba la salida del vehículo familiar, impidiendo que los menores fueran trasladados a clases.

La madre de familia, identificada como Yaritza Quintero, señaló que la discusión fue subiendo de tono hasta que su pareja, José Reyes de Luna, de 35 años, presuntamente reaccionó de manera agresiva tanto con la menor como con ella.

Según la denuncia, durante el altercado el hombre habría golpeado a su hija de 11 años en repetidas ocasiones y posteriormente sujetó con fuerza a la mujer durante una confrontación verbal, situación que la llevó a salir de la vivienda y solicitar la intervención de las autoridades.

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con la afectada, quien relató lo ocurrido y señaló directamente a su pareja, quien se encontraba en el exterior del domicilio realizando reparaciones a un camión de carga.

Los uniformados procedieron a entrevistarse José, quien manifestó su versión de los hechos; sin embargo, tras recabar la denuncia y realizar las diligencias correspondientes, los elementos municipales efectuaron su aseguramiento.

José Reyes de Luna fue detenido y trasladado ante las autoridades competentes por su probable participación en el delito de violencia familiar, quedando a disposición del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, instancia que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.