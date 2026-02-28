Ciclista resulta lesionado tras choque nocturno en Monclova

Monclova, Coah.— Un hombre de 55 años resultó lesionado la noche del viernes luego de verse involucrado en un accidente vial cuando circulaba a bordo de su bicicleta sobre el bulevar Francisco I. Madero, a la altura de la calle Aquiles Serdán, en la zona limítrofe entre Monclova y Frontera, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

El percance se registró minutos después de las 23:00 horas, cuando José Armando salió presuntamente de la estación de servicio ubicada en ese cruce sin advertir la cercanía de una camioneta Ford Lobo color rojo, en la que viajaban varios jóvenes que se dirigían a una reunión nocturna.

El conductor de la unidad intentó esquivar al ciclista realizando una maniobra evasiva; sin embargo, no logró evitar el contacto y terminó golpeándolo de manera lateral.

El impacto provocó que el hombre fuera proyectado contra el pavimento, quedando tendido mientras testigos solicitaban apoyo al Sistema Estatal de Emergencias.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron en cuestión de minutos y brindaron los primeros auxilios al lesionado, quien presentaba golpes y diversas contusiones. Posteriormente, fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica para descartar lesiones de mayor gravedad.

Acciones de la autoridad

Elementos del Departamento de Control de Accidentes de Monclova aseguraron el área y realizaron el peritaje correspondiente para determinar la responsabilidad del incidente. La circulación en el sector se vio parcialmente afectada mientras se llevaban a cabo las maniobras de auxilio y el peritaje.