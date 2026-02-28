Al causar fuerte choque Manda a esposa al hospital

MONCLOVA, COAH.— Una imprudente maniobra al volante terminó en un aparatoso accidente vial que dejó a una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales la mañana de este sábado sobre el bulevar Benito Juárez, a la altura del cruce con la calle Barranquilla.

El percance ocurrió alrededor de las 10:00 horas, cuando Jesús Esquivel conducía una camioneta Ford Ranger color gris por los carriles del lado norte del par vial, acompañado de su esposa e hijos pequeños. Sin embargo, al aproximarse a la intersección con la calle Barranquilla, el conductor intentó realizar un cambio de carril prohibido para incorporarse hacia el sur, atravesándose de manera repentina en la trayectoria de una camioneta JAC gris, manejada por Cristian Belmares.

El impacto fue inevitable y de gran magnitud. La Ford Ranger terminó con el frente completamente destrozado, mientras que la otra unidad presentó severos daños en su costado derecho, quedando ambas atravesadas sobre la carpeta asfáltica y obstruyendo la circulación en uno de los bulevares más transitados de la ciudad.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para valorar a los ocupantes. Aunque los hijos menores del conductor responsable resultaron ilesos, su esposa presentó molestias físicas derivadas del fuerte golpe, por lo que fue trasladada a la Clínica 7 del Seguro Social.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron rápidamente para tomar conocimiento de los hechos, asegurar la zona y realizar el peritaje correspondiente. Tras recabar la información necesaria, solicitaron el apoyo de una grúa para retirar las unidades siniestradas, las cuales fueron trasladadas a un corralón.

El conductor señalado como responsable fue asegurado y llevado a la Comandancia Municipal, donde buscaría llegar a un acuerdo con la parte afectada para la reparación de los daños ocasionados.

El accidente generó congestión vehicular momentánea en el sector, recordando una vez más que una maniobra indebida puede poner en riesgo la vida de toda una familia.