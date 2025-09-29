Joven de 17 años hospitalizada por agresión física en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Una joven de 17 años fue ingresada al área de urgencias del Hospital General Centro de Salud local tras sufrir una agresión física durante una riña. El incidente ocurrió en el exterior de su domicilio, donde la adolescente, identificada como Mara Yazmín, fue acompañada por su madre para recibir atención médica.

Según el testimonio de la joven, la confrontación se tornó violenta y terminó con múltiples lesiones en la cabeza y el rostro. El director del hospital, Dr. Juan Arturo Montemayor Menchaca, informó que la paciente fue diagnosticada como policontundida, presentando golpes en el rostro y extremidades superiores, aunque sin riesgo vital.

Ante el ingreso de la lesionada, agentes de investigación criminal con sede en San Juan de Sabinas acudieron al nosocomio para tomar conocimiento del caso. Las autoridades señalaron que están disponibles para brindar atención integral en caso de que la joven decida presentar una denuncia formal por la agresión sufrida.

El hecho se suma a una preocupante tendencia que ha sido detectada por el hospital. El Dr. Montemayor Menchaca reveló que, según el balance estadístico del mes de septiembre, se ha registrado un incremento en el número de pacientes lesionados por actos violentos, especialmente riñas entre jóvenes.

Las autoridades sanitarias y de seguridad exhortan a la población a fomentar el diálogo y la resolución pacífica de conflictos, ante el creciente número de casos que terminan en violencia física y atención médica de urgencia.