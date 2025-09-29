Joven trabajadora resulta lesionada tras altercado en bar de Monclova

Monclova, Coahuila.— Durante la madrugada de ayer, pasada la 1:00 de la mañana, se registró una riña en los bares de la colonia Mayo, donde una joven trabajadora del lugar resultó lesionada tras ser aventada y caer de espaldas.

La afectada fue identificada como Aide Pilar Rodríguez Zavala, de 26 años, vecina de la colonia Colinas de Santiago, quien se golpeó fuertemente la cabeza durante el altercado.

Testigos señalaron que la mujer se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de la riña. Elementos del Grupo de Urgencias Básicas Coahuila acudieron al sitio y trasladaron a la lesionada al hospital Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica.

Las autoridades arribaron a la zona para tomar conocimiento de los hechos y mantener el orden en los bares del sector.