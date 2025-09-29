Fuerte Riña en Colonia 21 de Marzo de Monclova deja a Menor de 14 años Herido

Monclova, Coah.- Durante la madrugada de ayer, vecinos de la colonia 21 de Marzo reportaron una fuerte riña entre varios jóvenes en plena vía pública, la cual dejó como saldo a un menor de 14 años herido.

El lesionado fue identificado como Ángel “N”, quien quedó tendido en la calle tras el enfrentamiento. Testigos no pudieron precisar cómo resultó herido, ya que algunos señalaron que fue con un arma blanca, mientras otros mencionaron que podría tratarse de un arma de balines.

De inmediato acudieron socorristas del GUBC, quienes trasladaron al menor al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde recibió atención médica. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Elementos de Seguridad Pública confirmaron que se reforzarán los rondines en la colonia para evitar que hechos similares se repitan en la zona.