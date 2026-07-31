Lo 'noquea' el alcohol tras caída en avenida

MONCLOVA, COAH.– Un hombre de la tercera edad estuvo a punto de perder la vida luego de caer de su propia altura y quedarse dormido en plena avenida Cuauhtémoc, en la Zona Centro, donde un automovilista logró detener su marcha a tiempo y evitó una tragedia.

El protagonista del incidente fue Juan Antonio Juárez, de 65 años, quien únicamente sufrió un golpe en la cabeza tras la caída, pese a permanecer tendido sobre los carriles de circulación.

El incidente ocurrió en la avenida Cuauhtémoc, donde un automovilista evitó una tragedia al frenar a tiempo.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 21:00 horas, luego de que el sexagenario saliera de una cantina donde había permanecido consumiendo bebidas alcohólicas durante varias horas.

De acuerdo con los primeros reportes, Juan Antonio caminaba por la calle Ildefonso Fuentes y posteriormente tomó la avenida Cuauhtémoc con dirección al sector Oriente, pero al recorrer la pendiente perdió el equilibrio debido a su estado de ebriedad y cayó sobre el pavimento.

Lejos de reincorporarse, el hombre quedó profundamente dormido en medio de la vialidad, poniendo en riesgo su vida.

Juan Antonio Juárez, tras caer, quedó tendido en la calle y fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja.

Un automovilista que transitaba por el lugar logró observarlo a tiempo y frenó de manera repentina, evitando arrollarlo. Posteriormente solicitó el apoyo del sistema de emergencias.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle atención prehospitalaria y determinaron que únicamente presentaba un ligero golpe en la cabeza, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

La Policía Municipal tomó conocimiento del caso y aseguró al hombre por su estado de ebriedad.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del caso y procedieron a asegurar al sexagenario, quien fue trasladado a la comandancia municipal, donde pasó la noche en las celdas preventivas debido al estado de ebriedad en que se encontraba.