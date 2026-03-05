Detienen a Juan "N" en Monclova por robo de cámaras de seguridad

MONCLOVA, COAH.— La coordinación entre vecinos organizados y elementos de Seguridad Pública Municipal permitió la captura de un presunto ladrón que durante varios días había sido señalado por sustraer cámaras de vigilancia instaladas en distintos domicilios de la colonia Jardines del Valle.

La detención se registró la noche del miércoles, luego que habitantes del sector alertaran sobre la presencia del sospechoso, quien presuntamente merodeaba las calles del fraccionamiento retirando dispositivos de seguridad con la aparente intención de regresar posteriormente para cometer robos sin quedar grabado.

De acuerdo con testimonios de los colonos, el individuo se encontraba bajo los influjos de sustancias tóxicas, situación que generaba preocupación entre los habitantes, quienes temían por la seguridad de adultos mayores, mujeres o personas que permanecían solas en sus viviendas.

La movilización comenzó cuando el comité de seguridad de la colonia, encabezado por Jesús Obed Muñoz, alertó a los vecinos mediante mensajes y reportes sobre la presencia de un hombre que huía entre las viviendas mientras era buscado por patrullas municipales.

El sospechoso fue visto desplazándose por el sector comprendido entre las calles Río Pánico, Río Lerma y Río Papaloapan, donde incluso dejó parte de su ropa al intentar escapar, lo que reforzó la sospecha de que se encontraba alterado.

Ante el reporte, al menos cuatro unidades de Seguridad Pública acudieron al lugar para desplegar un operativo de búsqueda en la zona, mientras los vecinos permanecían atentos para evitar que el individuo lograra abandonar el sector.

Durante la persecución, el sujeto se introdujo a un domicilio del fraccionamiento con la intención de esconderse; sin embargo, gracias a la vigilancia de los colonos y al cerco policiaco, finalmente fue localizado y asegurado por los uniformados.

El detenido fue identificado como Juan José Puente Ovaldo, quien inicialmente fue arrestado por agresión contra elementos policiacos luego de que se tornara violento durante su aseguramiento.

Vecinos del sector señalaron que el hombre podría ser el mismo que días antes fue observado retirando cámaras de vigilancia en la calle Río Conchos, lo que había generado alarma entre los residentes del fraccionamiento.

Tras la detención, autoridades informaron que las personas que hayan sido víctimas del robo o intento de sustracción de cámaras deberán acudir ante el Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente y dar seguimiento legal al caso.

Habitantes de Jardines del Valle destacaron que la organización vecinal fue clave para lograr la captura del sospechoso, señalando que la unión entre colonos y autoridades permite reaccionar con mayor rapidez ante situaciones que ponen en riesgo la tranquilidad del sector.