Accidente vial en Monclova deja una mujer lesionada

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso accidente vial sacudió la mañana de este miércoles la tranquilidad de la colonia Veteranos de la Revolución, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y una mujer lesionada, luego de que un conductor omitió un señalamiento gráfico de alto.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Policarpo Cárdenas y Félix Galván, al oriente de la ciudad, punto hasta el que se movilizaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana y elementos del Departamento de Control de Accidentes tras el reporte al sistema de emergencias.

En el lugar, las autoridades localizaron un Nissan Versa gris con severos daños en la parte frontal, evidencia del fuerte impacto. A pocos metros se encontraba un Volkswagen Jetta rojo, el cual presentó afectaciones en el costado izquierdo, principalmente en la puerta trasera.

De acuerdo con los primeros peritajes, el conductor del Jetta, Julio Valdés, habría omitido el alto obligatorio, lo que provocó que Melanie Luna, conductora del Nissan, le pegara en el costado izquierdo al atravesarse en su trayectoria.

Tras el impacto, una mujer que viajaba en uno de los vehículos manifestó molestias físicas, por lo que fue valorada en el sitio por socorristas. Afortunadamente, las lesiones no ameritaron traslado hospitalario.

Oficiales de peritaje realizaron el croquis correspondiente para deslindar responsabilidades, mientras la circulación se vio afectada por varios minutos. Posteriormente, ambas partes fueron trasladadas a la comandancia municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños.