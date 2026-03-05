Se pasa rojo, choca auto y tumba a motociclista

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso accidente vial registrado la mañana de este jueves en pleno primer cuadro de la ciudad dejó como saldo un motociclista lesionado y cuantiosos daños materiales, luego que una conductora presuntamente ignoró la luz roja de un semáforo y provocó un choque en cadena.

El percance ocurrió alrededor de las 09:30 horas en el cruce de las calles Zaragoza y Venustiano Carranza, uno de los puntos con mayor flujo vehicular en el Centro de Monclova.

El accidente y sus causas

De acuerdo con los primeros reportes, la presunta responsable fue identificada como Jaqueline Hinostroza, de 26 años de edad, quien conducía una camioneta Ford color arena con dirección al poniente sobre la calle Zaragoza. Al llegar al mencionado cruce, la joven aparentemente no respetó la señal luminosa en rojo, atravesándose al paso de un automóvil Chevrolet Cruze color azul.

El vehículo afectado era conducido por José Mireles, de 34 años, quien circulaba con preferencia de paso sobre Venustiano Carranza. Según relató, la camioneta apareció repentinamente frente a su trayectoria, lo que hizo imposible evitar el impacto.

La colisión fue tan fuerte que la camioneta fue proyectada hacia la banqueta ubicada a un costado de la Presidencia Municipal, causando alarma entre peatones y comerciantes del sector. En su descontrolada trayectoria, la unidad también invadió el carril por donde transitaba una motocicleta Honda Cargo.

Consecuencias del accidente

La motocicleta era conducida por Eduardo Daniel Nañez, de 25 años, quien terminó involucrado en el percance y resultó con un fuerte golpe en la pierna izquierda tras el impacto.

Paramédicos de Protección Civil acudieron rápidamente al lugar para brindarle atención prehospitalaria al joven motociclista, quien presentó diversas molestias físicas por lo que fue trasladado a un hospital.

Por su parte, el conductor del Chevrolet Cruze y su esposa, quienes viajaban en el automóvil, permanecieron en el sitio mientras se realizaban las diligencias correspondientes, ya que no resultaron con lesiones.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de tomar conocimiento del percance, realizar el peritaje correspondiente y coordinar la circulación en la transitada zona del Centro mientras se retiraban las unidades involucradas.

De manera preliminar, las autoridades señalaron como presunta responsable a la conductora de la camioneta por no respetar el semáforo en rojo, situación que derivó en el choque múltiple que por varios minutos alteró la tranquilidad del primer cuadro de la ciudad.