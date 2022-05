Le prende fuego a casa de su ex

MONCLOVA, COAH.- Una mujer lo perdió todo luego que un incendio, aparentemente provocado por su ex pareja arrasó con todas sus pertenencias desatando la movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos hasta la colonia Córdova.

Los hechos ocurrieron cerca de las 09:30 horas, cuando vecinas de Lidia Esther Campos Gaytán, de 37 años, llamaron al 911 al ver como el cuartito que habita sobre la calle San Antonio, se estaba quemando.

De inmediato, elementos de Bomberos llegaron hasta la casa marcada con el número 2309, encontrándola envuelta en llamas.

Las vecinas llamaron a Evelyn Yoselin Campos, de 17 años, hija de Lidia, para informarle lo sucedido ya que su madre, afortunadamente, salió muy temprano a trabajar en la limpieza de Rebasa.

Por su parte, la joven y vecinas de Lidia aseguraron que el incendio fue provocado por la ex pareja de Lidia, de nombre Giovanni Antonio Méndez, agregando que no está no sería la primera vez que atentaba contra su vida.

Agregaron que el desquiciado sujeto, a pesar de haber pasado ocho meses de su relación, no deja en paz de Lidia pues con anterioridad intento prenderle fuego al cuartito que le prestan a su ex, con ella dentro.

Así mismo, la adolescente agregó que hacía apenas tres meses, Giovanni intentó matar a puñaladas a su madre, asegurando que ha acudido a buscarla hasta armado con una pistola, sin que las autoridades hagan algo al respecto.

"Tenemos miedo por ella, ya quiso matarla a puñaladas, ya la quiso quemar, que esperan las autoridades. Queremos hablarle hasta los GATES. Ya cuenta con una orden en su contra pero está loco y no va a detenerse hasta que le haga daño" dijeron indignadas las vecinas de Lidia.

Lamentablemente, las llamas dejaron sin nada a Lidia y aunque en un principio se especuló que el fuego se había generado por un cortocircuito, los Bomberos determinaron que a pesar que la casa no contaba con medidor, si tenía energía eléctrica pero en ese momento, los cables no se hallan conectados.

La versión de que el incendio fue provocado se intensificó luego que la hija de la afectada mencionó que su madre no utilizaba veladoras.