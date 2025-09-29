Joven de 23 años hospitalizada en Monclova luego de incidente en hotel

Monclova, Coah.- La madrugada de ayer se registró un fuerte operativo de auxilio en la zona hotelera de Monclova, luego de que Alejandra García, de 23 años, intentara quitarse la vida en un hotel ubicado en la calle Privada Cuauhtémoc, atrás de la central de autobuses.

Vecinos del mismo lugar fueron quienes dieron aviso al número de emergencias, tras encontrar a la joven inconsciente en el interior de su habitación.

De inmediato arribaron socorristas del GRUM, quienes le brindaron los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron de urgencia al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde fue recibida en el área de urgencias.

Hasta el momento se desconoce su estado de salud, aunque las autoridades permanecen al pendiente de su evolución.