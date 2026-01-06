Intervención preventiva en Monclova: menor de edad ingresado a rehabilitación

MONCLOVA, COAH.- Por petición directa de sus padres y como medida preventiva, autoridades municipales aseguraron a un menor de apenas 13 años de edad para facilitar su ingreso a un centro de rehabilitación, ante una situación de consumo de sustancias que ya había rebasado el control familiar.

Los hechos se registraron la tarde de ayer, cuando los padres del adolescente acudieron ante el Departamento de Seguridad Pública para solicitar apoyo, manifestando su preocupación por la conducta del menor y el riesgo que representaba tanto para él como para su entorno. Tras la solicitud formal, los oficiales actuaron bajo un protocolo de apoyo social, priorizando en todo momento la integridad física y emocional del joven.

De acuerdo con información oficial, el menor fue resguardado de manera temporal en las instalaciones de Seguridad Pública, mientras se coordinaba el arribo del personal del centro de rehabilitación "Una nueva vida es posible". Durante este lapso, se mantuvo comunicación constante con los familiares, quienes permanecieron al tanto del procedimiento.

Una vez cumplidos los lineamientos correspondientes y con el consentimiento de los tutores legales, el adolescente fue entregado a los responsables del anexo, quienes realizaron su traslado para el ingreso inmediato al programa de rehabilitación, donde recibirá atención especializada, apoyo psicológico y seguimiento terapéutico.

Las autoridades precisaron que en este caso no se configuró delito alguno, ya que se trató de una intervención preventiva solicitada por la familia, basada en el interés superior del menor. Asimismo, reiteraron que este tipo de acciones buscan brindar apoyo oportuno y evitar consecuencias más graves.

Finalmente, se hizo un llamado a las familias para no enfrentar solas este tipo de problemáticas y acercarse a las instancias correspondientes cuando se detecten conductas de riesgo en niñas, niños y adolescentes.