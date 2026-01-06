Diego N es asegurado por elementos de la Policía Municipal de Cuatro Ciénegas.

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Un hombre fue detenido por elementos de Seguridad Pública durante un operativo de vigilancia en la colonia Francisco Villa, en el municipio de Cuatro Ciénegas, luego de ser sorprendido en posesión de lo que aparenta ser droga, hecho que encendió las alertas entre las autoridades por el riesgo que este tipo de sustancias representa para la comunidad.

La detención se registró en el cruce de las calles Óscar Flores Tapia y Francisco I. Madero, donde los oficiales realizaban recorridos preventivos cuando detectaron a un sujeto con actitud evasiva y comportamiento inusual. Ante la sospecha, procedieron a realizarle una revisión preventiva, conforme a los protocolos de seguridad.

La detención de Diego Zamora se realizó en un operativo de vigilancia en la colonia Francisco Villa.

Durante la inspección, los agentes localizaron entre sus pertenencias una pipa de cristal con claros signos de haber sido utilizada, la cual contenía residuos de una sustancia con características propias de la metanfetamina. Además, se aseguró una bolsa de plástico transparente, sellada a calor, con una sustancia blanca y granulada, presuntamente la droga conocida como “cristal”.

El detenido fue identificado como Diego Armando Zamora Hernández, de 28 años de edad, vecino del mismo sector, con domicilio en la calle Óscar Flores Tapia número 902. Tras su aseguramiento, fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común con detenidos, en la ciudad de Monclova, donde se dará seguimiento legal al caso.

Los agentes encontraron una pipa de cristal y una bolsa con metanfetamina en posesión de Zamora.

Autoridades señalaron que este tipo de detenciones forman parte de los operativos permanentes que se implementan en Cuatro Ciénegas para inhibir el consumo y la posesión de sustancias ilícitas, así como para preservar la tranquilidad de los habitantes.

Las autoridades continúan con operativos en Cuatro Ciénegas para combatir el tráfico de drogas.

Será la autoridad la encargada de realizar los peritajes correspondientes y determinar la situación jurídica del detenido.