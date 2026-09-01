Hombre dormido causa susto a automovilistas en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El susto de la mañana se lo llevaron varios automovilistas que transitaban por el bulevar Juárez, luego de descubrir a un hombre completamente inmóvil sobre el camellón central, por lo que temieron que hubiera sido víctima de algún accidente.

El reporte ocurrió minutos antes de las 07:00 horas, a la altura del Auditorio de la FIME, donde los conductores observaron al sujeto tendido boca abajo junto a una vieja carriola.

Al no notar movimiento ni respuesta por parte del hombre, los testigos decidieron solicitar la presencia de la Policía Municipal para comprobar que se encontrara bien y descartar alguna emergencia.

Los oficiales llegaron al lugar y se acercaron para despertarlo. La preocupación se transformó rápidamente en alivio al descubrir que el hombre estaba perfectamente vivo; simplemente se había quedado profundamente dormido.

El sujeto se identificó como Miguelito, conocido en el sector por quienes habitualmente lo observan recorriendo las calles de la ciudad. Según explicó a los agentes, había tenido una noche complicada y encontró en el camellón un improvisado lugar para recuperar el sueño.

Los policías confirmaron que no presentaba lesiones ni requería atención médica, aunque le hicieron ver que aquel sitio no era precisamente el lugar más seguro para echarse a descansar, considerando que se encontraba en una zona cercana al paso vehicular.

Los elementos incluso le ofrecieron trasladarlo a la comandancia municipal para que pudiera pasar la noche bajo resguardo. Sin embargo, Miguelito agradeció la propuesta y optó por recoger sus pertenencias y continuar su camino.

Así terminó una movilización que comenzó con automovilistas pensando que algo grave había ocurrido y concluyó con una escena mucho más tranquila: Miguelito simplemente había encontrado un lugar para dormir, aunque definitivamente no el más recomendable.