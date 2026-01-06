Joven lesionado en Monclova tras agresión con arma blanca

MONCLOVA, COAH.- Una escena de tensión y alarma se vivió la noche de ayer en la colonia Independencia, luego del reporte de un joven presuntamente lesionado con arma blanca, hecho que desató una amplia movilización de corporaciones de auxilio y seguridad en las inmediaciones de las canchas de fútbol del sector.

Minutos antes de las 22:00 horas, vecinos alertaron a las autoridades tras observar una violenta agresión en la que varios sujetos habrían atacado a un joven de alrededor de 20 años. Testigos señalaron que el afectado presentaba manchas visibles de sangre, lo que encendió las alertas ante el temor de que las lesiones fueran de gravedad.

Elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja Mexicana se trasladaron de inmediato al sitio señalado. Sin embargo, al arribar a la calle Rubén Jaramillo, solo encontraron el rastro del incidente y a vecinos aún alterados por lo ocurrido, ya que el presunto lesionado no se encontraba en el lugar.

De acuerdo con versiones recabadas en el sitio, el joven, pese a las heridas que presentaba, logró incorporarse y salir corriendo tras la agresión, internándose entre las calles de la colonia con rumbo desconocido. Ante esta situación, los cuerpos de emergencia implementaron un recorrido por el sector para intentar localizarlo y brindarle atención médica.

El operativo se extendió por varias calles, hasta llegar a la Dionisio Velarde, en el cruce con 28 de Marzo, donde finalmente se ubicó el domicilio del joven señalado por los testigos. No obstante, al ser contactado por las autoridades, el presunto lesionado se negó de manera tajante a recibir atención médica o cualquier tipo de apoyo.

Ante la negativa y al no existir un delito en flagrancia que permitiera otra intervención, paramédicos y policías se retiraron del sitio, no sin antes exhortar al joven a buscar atención médica por su cuenta para evitar complicaciones posteriores.