Joven agredida por su expareja en establecimiento Six de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una joven empleada de un establecimiento Six resultó lesionada y fue trasladada a un hospital luego de ser atacada físicamente por su expareja sentimental, quien irrumpió en el negocio y escapó antes de la llegada de las autoridades.

La agresión ocurrió durante la tarde en la colonia Anáhuac, en el cruce de las calles Maxtla y Cuauhtémoc, donde se encontraba trabajando Santa María, de 29 años.

De acuerdo con el reporte, minutos antes de las 19:30 horas el hombre llegó al establecimiento. La joven le pidió que se retirara para evitar problemas; sin embargo, el sujeto comenzó a golpearla con los puños.

La agresión continuó hasta derribarla. Mientras permanecía en el suelo, el hombre siguió atacándola y posteriormente la arrastró hacia el interior del establecimiento.

Durante el forcejeo, la mujer se golpeó contra un estante y sufrió una herida cortante de varios centímetros en la frente, además de diversas lesiones en otras partes del cuerpo.

Después de la agresión, el presunto responsable salió del negocio y huyó del lugar. Vecinos y testigos solicitaron auxilio mediante el número de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron minutos después y brindaron los primeros auxilios a la afectada. Posteriormente, la trasladaron al Hospital Amparo Pape de Benavides para recibir atención médica.

Elementos de corporaciones municipales y estatales acudieron al establecimiento para tomar conocimiento de los hechos y realizaron recorridos en los alrededores en busca del presunto responsable, quien logró escapar.