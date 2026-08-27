Niña recibe descarga eléctrica durante festival en la plaza

La menor fue atendida por paramédicos después de recibir una descarga eléctrica durante el festival.

MONCLOVA, COAH.- Una menor de edad sufrió una descarga eléctrica en uno de sus pies mientras asistía con su familia al festival musical realizado la noche del miércoles en la plaza principal.

Detalles del incidente

El incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas, en el área comprendida entre las calles Venustiano Carranza, Zaragoza e Hidalgo, donde familiares de la pequeña Jocelyn 'N' solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

La niña caminaba por el lugar cuando accidentalmente pisó una extensión eléctrica que se encontraba en malas condiciones, con parte del cableado expuesto y una reparación hecha aparentemente con cinta adhesiva.

Al entrar en contacto con la instalación, la menor recibió una descarga que alcanzó uno de sus pies y dañó su tenis. Por fortuna, el calzado habría ayudado a protegerla y las molestias que presentó no fueron consideradas de gravedad.

Respuesta de los servicios de emergencia

Paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron para valorar a la pequeña, mientras que sus familiares permanecieron atentos a su estado y señalaron que, en caso de que continuara con molestias, la trasladarían por sus propios medios a un hospital.

Personal de Protección Civil y Bomberos también se movilizó al sitio para revisar la instalación y dialogar con los responsables del evento, a fin de evitar que las condiciones de la extensión representaran un riesgo para otros asistentes.