Por 50 pesos, patrón golpea a trabajador

MONCLOVA, COAH.- Lo que debió ser simplemente el cobro de 50 pesos pendientes por un trabajo terminó a golpes, luego de que un trabajador fuera atacado presuntamente por su patrón con una cruceta en calles de la colonia Guadalupe.

La agresión ocurrió pasado el mediodía de este jueves sobre la avenida Monterrey, a la altura del cruce con la calle Cuatro Ciénegas, donde vecinos solicitaron la intervención de las autoridades al observar a un hombre lesionado.

Agresión en la colonia Guadalupe

Al llegar, elementos de la Policía Municipal encontraron a Martín Israel Piñón, quien presentaba una herida en la cabeza y señaló directamente a su patrón, Miguel Romeo Rojas, como el responsable de la agresión.

De acuerdo con el afectado, acudió a reclamarle los 50 pesos que le faltaban por cubrir de un trabajo por el que había cobrado 400 pesos. Sin embargo, el reclamo por la deuda terminó en una discusión que subió de tono hasta que presuntamente su patrón tomó una cruceta y lo golpeó.

Atención médica y consecuencias legales

Los policías procedieron con el aseguramiento de Miguel Romeo Rojas, mientras que paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron para atender al trabajador.

Debido a que la herida en la cabeza requería sutura, Martín Israel fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides para recibir atención médica.

Por su parte, el presunto agresor fue llevado a las instalaciones de la comandancia municipal, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal por las lesiones ocasionadas.

Al final, los 50 pesos que originaron el reclamo terminaron saliendo bastante más caros, al menos en problemas, para ambas partes.