Duerme en sillón ajeno y agrede a paramédicos

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como una inesperada invasión a domicilio terminó convirtiéndose en una agresión contra paramédicos de Cruz Roja Mexicana, luego de que un hombre presuntamente intoxicado fue encontrado dormido en un sillón ajeno.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 09:00 horas de este jueves sobre la calle Sacramento, en la colonia Deportivo, cuando la propietaria de la vivienda descubrió a un desconocido cómodamente instalado en el sillón que tenía en el exterior de su domicilio.

El hombre fue identificado como Juan, vecino de la colonia Braulio Fernández, quien aparentemente había llegado durante la madrugada y terminó quedándose dormido en una propiedad que no era la suya.

Ante la situación, la mujer solicitó apoyo mediante el 911, por lo que paramédicos de Cruz Roja acudieron para revisar al sujeto y tratar de retirarlo del lugar.

Sin embargo, al ser despertado, Juan reaccionó de manera agresiva y comenzó a acusar a los socorristas de haberle robado dinero. La propietaria negó haber observado que los paramédicos tocaran las pertenencias del hombre.

Agresión a Paramédicos

La situación se salió de control cuando el hombre tomó un machete y comenzó a amenazar a los socorristas. Además, lanzó una piedra contra el Técnico en Urgencias Médicas, Edgar Sánchez, y consiguió golpearlo por la espalda.

Como si no fuera suficiente con utilizar un sillón ajeno como dormitorio, posteriormente abrió la ambulancia e intentó apoderarse de algunas pertenencias de los paramédicos y objetos que se encontraban dentro de la unidad.

Ante el riesgo, elementos de la Policía Municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al sitio y finalmente lograron asegurar al señalado.

Detención y Consecuencias

Juan fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde, ya bajo resguardo de los oficiales, comenzó a llorar y manifestó sentir dolor en uno de sus brazos.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público bajo el cargo de portación de arma prohibida, ya que los paramédicos no quisieron formular cargos en su contra.

Juan fue encontrado dormido en el sillón de una vivienda que no era de su propiedad.

El hombre fue detenido después de agredir y amenazar a los paramédicos que acudieron a auxiliarlo.

CLAVES DE LA NOTA

· Juan llegó durante la madrugada y terminó dormido en un sillón ajeno.

· Agredió a un paramédico con una piedra y los amenazó con un machete.

· Detectives de la Agencia de Investigación Criminal lograron asegurarlo luego que los paramédicos lo sometieron.