Cae ladrón en operativo

FRONTERA, COAH.— Un total de diez personas detenidas, entre ellas un presunto ladrón consignado ante el Ministerio Público, fue el saldo de un intenso operativo de vigilancia implementado en colonias consideradas conflictivas de Frontera.

El despliegue se extendió durante la madrugada y concluyó alrededor de las 04:40 horas, tiempo en el que elementos preventivos bajo la Dirección de Gabriel Vázquez Ramírez, trabajaron coordinados con el responsable de turno Víctor Hugo Gaytán.

De acuerdo con el informe oficial, nueve hombres fueron detenidos por diversas faltas administrativas durante los recorridos preventivos, siendo remitidos ante el juez calificador.

Sin embargo, el caso más relevante fue la captura de un sujeto señalado por el delito de robo a casa habitación, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

El presunto ladrón fue identificado como Homero Margarito Valadez Flores, quien fue sorprendido en la colonia Emiliano Zapata cuando intentaba sustraer tres bultos de cemento.

Según el reporte, el individuo ya colocaba el material en una bicicleta con la aparente intención de huir del lugar, pero fue interceptado por los uniformados antes de lograr su cometido.

Tras su aseguramiento, el sujeto fue trasladado y consignado ante la autoridad correspondiente, donde se definirá su situación legal.

Acciones de la autoridad

El operativo incluyó patrullajes intensivos en diversas colonias, entre ellas Elsa Hernández, San Miguel, Luis Donaldo Colosio, Rieles del Valle, Morelos, Héroe de Nacozari, Huizachal, Aviación, Jardines del Aeropuerto, Sierrita, Occidental, Montealbán, Las Palmas, Bellavista, Independencia, Borja y 10 de Mayo.

Con estas acciones, las autoridades buscan reforzar la presencia policial y disuadir la comisión de delitos en sectores considerados de mayor incidencia.