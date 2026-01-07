Intenta salir por la puerta falsa

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de 32 años de edad fue asegurado por elementos de la Policía Municipal durante la madrugada en el Fraccionamiento Carranza, luego de intentar atentar contra su vida y autolesionarse dentro de su domicilio, al no soportar el abandono de su esposa.

El afectado fue identificado como Orlando Sandoval, quien, presuntamente afectado por problemas emocionales derivados del abandono de su esposa y bajo los efectos del alcohol y drogas, salió al patio de su vivienda con intenciones de salir por la puerta falsa.

La intervención de su hermana

La situación fue detectada a tiempo por su hermana Nancy, quien pidió ayuda a su familia y evitó que el hecho pasara a mayores.

Tras ser detenido en su intento, el hombre se golpeó la cabeza con una botella de vidrio, quedando inconsciente, por lo que sus padres solicitaron apoyo de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al domicilio ubicado en la calle Daniel Campos Ontiveros y Fresno, donde confirmaron que no presentaba lesiones graves.

Aseguramiento y traslado

Ante el riesgo de que volviera a hacerse daño, policías municipales procedieron a su aseguramiento y traslado a la comandancia para su valoración y seguimiento correspondiente.