Hombre resulta gravemente herido tras riña en Monclova

MONCLOVA, COAH. – Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca durante una riña registrada la madrugada de este sábado en la colonia Lucrecia Solano.

La víctima fue identificada como Rodolfo Alejandro Quiñones Mata, de 30 años, quien permanece hospitalizado en estado delicado en el Hospital General Amparo Pape de Benavides.

El incidente ocurrió durante las primeras horas del día, cuando vecinos reportaron una pelea entre varios individuos en la calle Ramos Flores, esquina con la privada Claudia Garibay. Durante el enfrentamiento, uno de los participantes sacó un cuchillo y apuñaló al menos en cuatro ocasiones a Rodolfo, causándole heridas en el tórax y abdomen.

El herido fue auxiliado por dos hombres y una mujer, quienes lo trasladaron en un automóvil Chevrolet blanco hacia el hospital. En el trayecto solicitaron apoyo a las autoridades para facilitar el paso, debido a la considerable pérdida de sangre que presentaba la víctima.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar del enfrentamiento, pero los agresores ya se habían dado a la fuga. Testigos señalaron que los implicados huyeron en distintas direcciones tras percatarse de la llegada de las unidades policiacas.

Rodolfo, con domicilio en la privada Claudia Garibay número 119, permanece bajo vigilancia médica estricta. Por su parte, la Agencia de Investigación Criminal abrió una carpeta de investigación para identificar y detener a los responsables. Hasta el momento, no se ha confirmado el motivo de la agresión ni la identidad de los participantes.