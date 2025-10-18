Ex obrero desempleado se quita la vida en su domicilio

MONCLOVA, COAH.– Un ex empleado obrero, que en los últimos meses sobrevivía con trabajos eventuales de albañilería y oficios diversos, fue encontrado sin vida la madrugada de este sábado en el patio trasero de su vivienda, en la colonia Tierra y Libertad.

El fallecido fue identificado como Isaías Puebla Solís, de 45 años de edad, originario de San Pedro, Coahuila, y con domicilio en la calle 26 número 1718, entre las calles Nueva y 16 de Septiembre. El hallazgo ocurrió alrededor de las 00:50 horas, cuando uno de sus cuatro hijos lo encontró colgado en una zona en obra negra de la casa.

De acuerdo con el reporte policial, Isaías utilizó una cuerda para amarrarla a una dala de concreto en el área posterior del domicilio. Su familia, al descubrir la escena, trató de salvarlo de las garras de la muerte y solicitó auxilio a los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron en pocos minutos y lo encontraron aún con signos vitales débiles. Intentaron brindarle maniobras de reanimación, sin embargo, confirmaron su fallecimiento poco después.

Elementos de la Policía Municipal aseguraron el sitio y notificaron a los detectives de la Agencia de Investigación Criminal y a peritos de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue levantado por personal funerario y trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Vecinos y familiares comentaron que Isaías había trabajado años atrás como obrero, pero llevaba tiempo desempleado y se sostenía con trabajos temporales de albañilería, jardinería o "lo que saliera".

Uno de sus allegados mencionó que la tarde previa alcanzó a pedirle perdón a uno de sus hijos adolescentes, sin que éste imaginara las intenciones de su padre.

Su esposa, identificada como Margarita Ramos Valdez, fue entrevistada por las autoridades mientras se llevaba a cabo el procedimiento legal. Isaías dejó en orfandad a cuatro hijos, quienes ahora enfrentarán las consecuencias de esta tragedia.