Nueve detenidos por robo violento de tráilers con medicamentos en Toluca

Un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la policía municipal permitió la detención de nueve personas presuntamente relacionadas con el robo violento de dos tráileres cargados con medicamentos en el Valle de Toluca. Entre los asegurados se encuentra una menor de edad.

De acuerdo con autoridades policiacas, la investigación comenzó luego de que el pasado 10 de mayo se reportara al número de emergencias 9-1-1 el asalto a una empresa ubicada en Lerma. Según los primeros reportes, varios individuos armados sometieron y ataron a guardias de seguridad para llevarse mercancía farmacéutica transportada en unidades de carga.

Acciones de la autoridad

Tras el inicio de las indagatorias, elementos de seguridad realizaron trabajos de inteligencia, revisión de cámaras de videovigilancia y seguimiento en distintos municipios, lo que permitió identificar vehículos posiblemente involucrados, entre ellos un tractocamión clonado de color blanco.

Las investigaciones condujeron a un predio en Toluca, donde presuntamente ingresó una de las unidades relacionadas con el robo. Desde el Centro de Mando Estatal, personal de inteligencia y combate al robo de vehículos implementó labores de monitoreo en tiempo real y sobrevuelos con dron táctico para vigilar el inmueble.

Detenciones y aseguramientos

Durante el operativo coordinado con autoridades locales fueron detenidos siete hombres, una mujer y una adolescente de 16 años. Además, se aseguraron cinco vehículos vinculados al caso, entre ellos tractocamiones y cajas secas que contenían medicamentos robados, cuyo valor comercial aún no ha sido determinado.

En el sitio también fue localizada un arma de fuego tipo rifle, mientras que el inmueble quedó bajo resguardo para preservar las evidencias.

Los detenidos, identificados como Ángel N, Adrián N, Carlos N, Mauricio N, Christian N, Mario N, Miguel N y Yulissa N, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que definirá su situación jurídica por su posible participación en el delito de robo con violencia.

Continuación de las investigaciones

Entre lo asegurado por las autoridades se encuentran tres cajas secas blancas, dos tractocamiones, un automóvil rojo y una miniván blanca.

Las autoridades también informaron que continúan las investigaciones para localizar a otro presunto implicado identificado como Juan N, alias "El Negro", quien presuntamente estaría relacionado con los hechos.