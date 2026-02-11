Padres preocupados por riñas en Escuela Secundaria Emiliano Zapata de Monclova

MONCLOVA, COAH.— Nuevos enfrentamientos entre estudiantes de la Escuela Secundaria Federal número 2 Emiliano Zapata, ubicada en el Fraccionamiento Monclova, generaron preocupación entre padres de familia, quienes exigen la intervención de autoridades educativas para frenar la violencia escolar.

De acuerdo con reportes de tutores, durante la jornada reciente se registró al menos una riña entre alumnas dentro del plantel, situación que provocó temor entre compañeros y movilizó a personal interno para separar a las involucradas. Señalan que en el turno vespertino también se habrían presentado otros conatos de pelea entre estudiantes.

Padres consultados indicaron que no se trata de hechos aislados y que los incidentes han sido constantes en semanas recientes, por lo que consideran que los protocolos de prevención y control han resultado insuficientes ante el incremento de conflictos entre alumnos.

Según expusieron, la comunidad escolar ha manifestado su inquietud a directivos del plantel, encabezados por Alejandro Carranza, así como a responsables de ambos turnos, solicitando mayor vigilancia, aplicación estricta del reglamento y acciones preventivas que reduzcan riesgos dentro de la institución.

Además de las riñas, tutores señalaron que existen reportes de otras conductas de riesgo entre estudiantes, lo que ha elevado la tensión entre familias que temen por la seguridad de los menores durante el horario de clases.

Hasta el momento no se ha emitido un posicionamiento oficial detallado sobre las medidas correctivas aplicadas tras los incidentes. Padres de familia pidieron que la Secretaría de Educación Pública revise la situación y refuerce estrategias de prevención para garantizar un entorno escolar seguro.