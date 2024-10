´Prenden´ fuego a viejo edificio

MONCLOVA, COAH.- La mañana de ayer, el Heroico Cuerpo de Bomberos respondió con rapidez a un incendio que alarmó a los vecinos de la Zona Centro, quienes temían que las llamas se extendieran a sus viviendas. El siniestro ocurrió dentro de un decadente edificio, que en el pasado fungió como centro de rehabilitación de Alcohólicos Anónimos, ubicado sobre la calle Cuauhtémoc, cerca de su cruce con la calle Ildefonso Fuentes.

El fuego, presuntamente provocado al interior de la edificación abandonada, se avivó rápidamente al consumir grandes cantidades de basura acumulada y una escalera de madera en el interior, lo que incrementó la preocupación de los residentes del área. Vecinos alertaron a las autoridades bajo la impresión de que el incendio se originaba en una vivienda habitada, lo que movilizó a los bomberos de inmediato.

Dos unidades de bomberos se presentaron en el lugar y atacaron las llamas de frente, evitando que se propagaran hacia estructuras cercanas. Durante las labores de extinción, los vulcanos también sofocaron otro foco de incendio en una casa aledaña, igualmente abandonada, donde se quemaba basura al exterior.

Aunque el incidente no dejó personas lesionadas, los daños a la estructura del antiguo edificio fueron considerables. Elementos de la policía preventiva acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y asegurar la zona. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas exactas del incendio, pero no se descarta que haya sido intencional.