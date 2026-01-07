Raúl Antonio Ramos Puebla, enfermero, acusado de acoso en Praderas

MONCLOVA, COAH.- Una escena de terror y desesperación se vivió la mañana de este miércoles en un domicilio de Praderas del Sur, luego que una joven denunció haber sido víctima de acoso sexual por parte de su padrastro, un enfermero que presuntamente ya había incurrido en conductas similares con anterioridad.

Los hechos se registraron cerca de las 07:00 horas, cuando Fátima 'N', de 21 años de edad, salió corriendo de su vivienda ubicada sobre la calle Sidermex, presa del pánico, para pedir auxilio a una amiga.

Minutos antes, la joven despertó y se encontró con su padrastro completamente desnudo, de pie junto a su cama, dentro de su habitación.

De acuerdo con el testimonio de la afectada, su madre, Mayra 'N', y el ahora detenido habían llegado durante la madrugada tras asistir a una celebración con motivo del Día del Enfermero.

Al percatarse de la presencia del hombre en su cuarto, la joven logró salir y encontró a su madre inconsciente en la sala, sin responder a estímulos, lo que incrementó su temor y la llevó a solicitar apoyo de inmediato.

La víctima señaló ante las autoridades que el sujeto, identificado como Raúl Antonio Ramos Puebla, de 33 años de edad, ha sido su padrastro desde hace aproximadamente dos años y que no era la primera vez que protagonizaba este tipo de comportamientos, por lo que sospecha que pudo haber abusado de su madre e intentado hacerlo con ella.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al domicilio y procedieron al aseguramiento del presunto agresor en el mismo lugar de los hechos. Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención a Fátima 'N', quien fue trasladada a la Clínica 84 del IMSS para su valoración médica y psicológica.

Al sitio también acudieron detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y recabaron los primeros datos para la integración de la carpeta de investigación.

El señalado fue consignado al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, donde quedó a disposición de la autoridad bajo el cargo de acoso sexual.

El caso causó consternación entre vecinos del sector, mientras las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar si existen más delitos que perseguir, reiterando el llamado a denunciar cualquier acto de violencia o abuso dentro del entorno familiar.