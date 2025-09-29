Niño escala barda escolar y se aferra a cables de luz al sufrir crisis nerviosa

MONCLOVA, COAH.- El susto de la mañana se vivió este lunes en la colonia Elsa Hernández, cuando un menor de apenas siete años, al sufrir una crisis nerviosa, trepó hasta la barda perimetral de la Escuela Primaria Suzanne Robert de Pape y se sujetó de cables de energía eléctrica, ante la mirada incrédula de maestros, alumnos y su propia madre.

El incidente ocurrió alrededor de las 08:35 horas en el plantel ubicado en la calle Azaleas, cuando personal detectó que el niño, identificado como David 'N', se encontraba en una posición de alto riesgo, pues caminaba cerca de los cables de energía eléctrica.

De inmediato, una maestra del plantel, al ver que el niño no obedecía ni a su madre, solicitó la intervención de la Policía Municipal mientras docentes y vecinos temían que el menor cayera o sufriera una descarga eléctrica.

La madre del niño, Wendy 'N', también estaba presente, pero el menor ignoraba sus llamados y permanecía en la parte alta, en evidente crisis nerviosa.

Oficiales de la Policía Municipal se aproximaron al lugar al igual que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Fue el comandante Ezra Navarrete quien arribó primero al sitio y, tras valorar la escena, logró acercarse al menor y bajarlo con precaución antes de que ocurriera una tragedia.

Una vez en tierra firme, David 'N' fue resguardado por su madre y personal escolar. Al dialogar con la señora, los cuerpos de emergencia fueron informados de que el niño sufre episodios de ansiedad y miedo cuando hay pronóstico de lluvias o tormentas eléctricas, lo que habría detonado su reacción esa mañana.

Los bomberos recomendaron a la madre que el menor reciba atención especializada para controlar sus crisis, a fin de evitar futuros incidentes que pongan en riesgo su vida.