Falsos religiosos roban 66 mil pesos a abuelita en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAH.– Lo que aparentaba ser una visita piadosa terminó en un descarado contra una abuelita, luego que un grupo de falsos "hermanos" utilizara el engaño religioso para despojarla de 66 mil pesos en efectivo, en pleno centro del municipio.

Los hechos se registraron la mañana de ayer en un domicilio ubicado sobre la calle Juárez, hasta donde arribaron varias personas vestidas completamente de negro y con faldas largas, acompañadas por un sujeto masculino. Con un discurso bien ensayado, se presentaron como supuestos religiosos y ofrecieron rosarios, aceites y otros artículos que —según ellos— servían para realizar bendiciones y limpias espirituales.

La propietaria del inmueble, Manuela Arena Vargas, de 90 años de edad, accedió a escucharlos y, tras varios minutos de conversación, los falsos creyentes le aseguraron que el dinero que guardaba debía ser "bendecido" con aceites especiales para atraer protección y bienestar. Confiada, les mostró el efectivo.

Fue en un descuido cuando los impostores aprovecharon para apoderarse del dinero, llevándose más de 60 mil pesos en efectivo, además de alrededor de 300 dólares. Tras consumar el engaño, los responsables huyeron rápidamente a bordo de un automóvil color rojo, sin que se lograran obtener mayores características de la unidad.

Al darse cuenta del robo, la mujer pidió apoyo a sus familiares, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades. Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio y desplegaron un operativo de búsqueda en distintos sectores de la ciudad, aunque hasta el cierre de esta edición no se reportaban personas detenidas.

La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos e integró la carpeta de investigación correspondiente por los delitos de fraude y robo, cometidos mediante el abuso de confianza y el engaño, por lo que no se descarta que los responsables formen parte de un grupo dedicado a este tipo de ilícitos.