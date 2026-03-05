Robo en restaurante bar Boruca: Dayanna N es señalada en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Una fuerte movilización policiaca se registró la tarde de este jueves en el restaurante bar Boruca, ubicado sobre el bulevar Harold R. Pape, en la zona norte de Monclova, luego que personal del establecimiento denunció a una trabajadora por un presunto abuso de confianza y el robo de dinero, además de otros objetos del negocio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:20 horas en el establecimiento situado a la altura de la colonia La Salle, donde empleadas del lugar confrontaron a su compañera identificada como Dayanna N después de detectar irregularidades en el manejo de algunas facturas y dinero de la caja chica.

De acuerdo con las encargadas del negocio, la trabajadora habría alterado el monto de una factura que originalmente era por poco más de dos mil pesos, modificándola para hacerla aparecer por una cantidad superior a los cuatro mil pesos, situación que levantó sospechas entre el personal administrativo.

Al percatarse de la presunta irregularidad, la responsable del establecimiento decidió darle de baja de inmediato y procedió a informarle que sería despedida, solicitándole que entregara las llaves de algunas áreas que tenía a su cargo, el teléfono celular de trabajo y los pendientes administrativos que tenía bajo su resguardo.

Según narró una de las encargadas, incluso se le pidió que firmara el acta correspondiente, además de presentarle su finiquito y carta de renuncia, ofreciéndole únicamente el pago proporcional de sus prestaciones.

Mientras se esperaba la llegada de otra empleada para que realizara la entrega formal de la caja chica y los pendientes, la trabajadora comenzó a recoger algunas pertenencias y objetos del negocio.

Sin embargo, aprovechando un momento de distracción del personal, Dayanna N salió del establecimiento de forma repentina sin completar el procedimiento administrativo.

Fue en ese momento cuando el resto del personal se percató de que había abandonado el lugar llevándose las llaves de diversas áreas del restaurante, así como el teléfono celular asignado para labores del negocio.

Ante la situación, las encargadas solicitaron la intervención de la Policía Municipal, cuyos elementos acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido y recabar la información necesaria para iniciar las investigaciones.

Tras realizar una revisión preliminar de la documentación y del manejo del efectivo, el personal detectó que el faltante de dinero podría superar los 30 mil pesos, aunque no se descarta que la cantidad sea mayor conforme avancen las revisiones internas.

Además del dinero de la caja chica, las responsables del establecimiento señalaron que también se investiga un posible faltante relacionado con registros de ventas y otros movimientos administrativos que la empleada tenía bajo su control.

Minutos más tarde, detectives de la Agencia de Investigación Criminal arribaron al negocio para hacerse cargo de la situación y tomar conocimiento de los hechos. Los agentes iniciaron las diligencias correspondientes con el fin de integrar una carpeta de investigación en torno al presunto abuso de confianza cometido por la trabajadora.

Asimismo, los investigadores orientaron a los responsables del establecimiento para que acudan ante el Ministerio Público a formalizar la denuncia correspondiente en contra de la empleada, a fin de que las autoridades puedan proceder legalmente y determinar su responsabilidad en el presunto desfalco.

Mientras tanto, el negocio tuvo que solicitar la presencia de un cerrajero para cambiar chapas y recuperar el control de las áreas que quedaron cerradas tras la salida repentina de la empleada.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes, quienes deberán determinar las responsabilidades legales en torno al presunto desfalco.