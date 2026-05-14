SCJN rechaza revisar caso de saxofonista atacada con ácido

La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió no intervenir en la controversia judicial relacionada con el caso de María Elena Ríos, víctima de un ataque con ácido ocurrido en 2019 en Oaxaca.

El máximo tribunal rechazó revisar diversos amparos vinculados al proceso penal que enfrenta Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como presunto autor intelectual de la agresión contra la músico oaxaqueña.

¿Qué determinó la SCJN?

La discusión en la Corte giró en torno a una controversia generada después de que una jueza dejara sin efectos una absolución previa y ordenara repetir parte del juicio. El conflicto legal surgió debido a que el juez original fue suspendido antes de emitir por escrito la sentencia definitiva, situación que abrió el debate sobre si una jueza sustituta podía anular lo previamente resuelto.

Durante la sesión se planteó si era válido que una jueza sustituta declarara la nulidad de actuaciones realizadas en la audiencia de juicio oral y revocara los efectos de un fallo absolutorio. Ante ello, la Fiscalía General de la República solicitó que la Corte atrajera el caso para determinar si dicha actuación se ajustaba al sistema penal acusatorio mexicano.

Sin embargo, con cinco votos a favor, la SCJN resolvió no ejercer la facultad de atracción sobre el expediente relacionado con el caso.

Reacciones de María Elena Ríos

Tras conocerse la decisión, María Elena Ríos expresó su inconformidad y sostuvo que la determinación representa un fracaso del sistema de justicia. Además, agradeció públicamente el respaldo mostrado por integrantes del máximo tribunal y de la FGR que, aseguró, respaldaron la búsqueda de justicia para mujeres víctimas de violencia extrema.

El ataque contra la saxofonista ocurrió en septiembre de 2019 en Oaxaca, cuando fue agredida con ácido sulfúrico en un hecho investigado como tentativa de feminicidio. Las lesiones le provocaron graves quemaduras en rostro, brazos, pecho y piernas, además de múltiples cirugías reconstructivas e injertos de piel.

Un caso emblemático

A casi siete años de los hechos, el caso continúa sin una sentencia definitiva y ha pasado por distintos recursos legales y disputas judiciales. La agresión contra María Elena Ríos también se convirtió en uno de los casos más representativos de violencia con sustancias corrosivas contra mujeres en México, impulsando iniciativas conocidas como Ley Malena, enfocadas en tipificar y sancionar este tipo de agresiones, así como garantizar atención integral a las víctimas.