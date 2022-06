Se lleva PRONNIF a primitos

MONCLOVA, COAH.- ´Es un secuestro, se los llevaron con engaños´ denunció la abuela de una pequeña de seis años, que junto con sus dos primitos fue extraída con engaños de su casa en la colonia 21 de Marzo por el personal de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia para internarlos en un albergue.

Así lo dio a conocer María Luis Ramos Gutierrez, abuela paterna de la pequeña que junto a otros dos menores fueron resguardados por la PRONNIF desde el pasado lunes.

´La niña no está descuidada, no presentaron alguna orden ni algún papel, mija estaba a cargo de su papá porque mi nuera anda con la mamá de los niños en Monterrey pues estaba por dar a luz y era de alto riesgo´ agregó la abuelita de la niña en su desesperación por recuperarla.

Agregó que fue el pasado lunes cuando el personal de la PRONNIF llegó hasta la casa de su hijo ubicada en la calle 42, justo frente al cuartel de los GATES, y presuntamente con engaños, ofreciéndoles una hamburguesa, sacaron a los hermanitos y su prima de la casa mientras otra más se quedó, aprovechando que estaban al cuidado de otra persona pues su padre descansaba al interior tras salir del turno de tercera.

´Los niños andaban jugando en el patio, tienen un columpio cuando este señor llegó y como todo un criminal se los llevó. Es mentira que mi hijo Fidencio Puente Ramos no los quiera o mi nuera no los vea. No tenían una hoja, una orden, nada. Tenemos desde el lunes que no vemos a los niños, los metieron a un albergue. Preguntamos que cuando nos dejaran verlos y nos dijeron que hasta la próxima semana´ indicó la abuela de la pequeña quien se hacía acompañar por el abuelo paterno de la menor.

Agregaron que en su desesperación por conseguir una orientación para recuperar a los menores, acudieron ante los GATES, quienes les informaron que el proceder de los agentes de la PRONNIF era un secuestro, pues el actuar del oficial no había sido legal al no presentar alguna orden para llevarse a los niños.